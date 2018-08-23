Вдова Дмитрия Хворостовского с детьми появилась в эфире
Первого канала. Флоранс в Москве проездом: оперный певец завещал захоронить
часть своего праха в его родном Красноярске.
Вдова Дмитрия Хворостовского с детьми появилась в эфире
Первого канала. Флоранс в Москве проездом: оперный певец завещал захоронить
часть своего праха в его родном Красноярске.
Ведущий программы "Пусть говорят" Дмитрий Борисов
недавно побывал в лондонском доме семьи оперного певца. В рабочем кабинете
Дмитрия Хворостовского за 9 месяцев ничего не изменилось – семья решила пока не
трогать вещи, которые окружали певца.
Флоранс вспомнила, как познакомилась с Дмитрием 19 лет назад
в Женеве. По ее словам, это была любовь с первого взгляда. Хворостовский также
в одном из интервью признавался, что, когда увидел Флоранс, как будто ощутил разряд
тока. Певица рассказала, что после той встречи она отказалась от собственной
карьеры – хотела быть все время рядом с мужем.
В студии присутствовали сын и дочь артиста. Вдова
Хворостовского рассказала, что старший Максим появился на свет в 2003-м году.
Они специально дали мальчику такое имя, которое хорошо звучит на многих языках.
А в 2007-м родилась Нина.
Максим очень хочет петь. "Я очень люблю футбол, но хочу
петь. Обожаю джаз, старую музыку, например, Майкла Джексона", – признался
мальчик.
Всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался
в Лондоне 22 ноября прошлого года. Он завещал разделить свой прах на две части:
одну захоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, а другую – в Красноярске.
Сейчас вдова Дмитрия с детьми едут в его родной город, чтобы исполнить волю
Хворостовского. "Мы поедем в Красноярск, чтобы исполнить его последнюю
волю. Дадим благотворительный концерт", – рассказала Флоранс.
По словам вдовы, Дмитрий хотел, чтобы все были счастливые,
добрые. "А сам до последнего так хорошо пел", – вспоминает Флоранс. Она
намерена продолжать дело, которое начал ее муж – помогать нуждающимся.