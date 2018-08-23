Вдова Дмитрия Хворостовского с детьми появилась в эфире Первого канала. Флоранс в Москве проездом: оперный певец завещал захоронить часть своего праха в его родном Красноярске.

Вдова Дмитрия Хворостовского с детьми появилась в эфиреПервого канала. Флоранс в Москве проездом: оперный певец завещал захоронитьчасть своего праха в его родном Красноярске.Ведущий программы "Пусть говорят" Дмитрий Борисовнедавно побывал в лондонском доме семьи оперного певца. В рабочем кабинетеДмитрия Хворостовского за 9 месяцев ничего не изменилось – семья решила пока нетрогать вещи, которые окружали певца.Флоранс вспомнила, как познакомилась с Дмитрием 19 лет назадв Женеве. По ее словам, это была любовь с первого взгляда. Хворостовский такжев одном из интервью признавался, что, когда увидел Флоранс, как будто ощутил разрядтока. Певица рассказала, что после той встречи она отказалась от собственнойкарьеры – хотела быть все время рядом с мужем.В студии присутствовали сын и дочь артиста. ВдоваХворостовского рассказала, что старший Максим появился на свет в 2003-м году.Они специально дали мальчику такое имя, которое хорошо звучит на многих языках.А в 2007-м родилась Нина.Максим очень хочет петь. "Я очень люблю футбол, но хочупеть. Обожаю джаз, старую музыку, например, Майкла Джексона", – призналсямальчик.Всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский скончалсяв Лондоне 22 ноября прошлого года. Он завещал разделить свой прах на две части:одну захоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, а другую – в Красноярске.Сейчас вдова Дмитрия с детьми едут в его родной город, чтобы исполнить волюХворостовского. "Мы поедем в Красноярск, чтобы исполнить его последнююволю. Дадим благотворительный концерт", – рассказала Флоранс.По словам вдовы, Дмитрий хотел, чтобы все были счастливые,добрые. "А сам до последнего так хорошо пел", – вспоминает Флоранс. Онанамерена продолжать дело, которое начал ее муж – помогать нуждающимся.