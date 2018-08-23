В скандальном деле о наследстве легендарного артиста Спартака Мишулина поставлена точка. Все достанется единственной дочери звезды советского кино Карине.

В скандальном деле о наследстве легендарного артиста Спартака Мишулина поставлена точка. Все достанется единственной дочери звезды советского кино Карине."Сегодня прошло судебное заседание по заявлению об установлении родственных связей от Сорокина Эдуарда по отношению к Мишулину Спартаку в разряде "дед – внук", – рассказал Dni.Ru адвокат Валентины и КариныМишулиных Валерий Панасюк."Суд оставил без рассмотрения указанные требования, сославшись на два обстоятельства – возможный спор о наследстве, а также – что объективных доказательств того, что Сорокин является каким-либо родственником, нет. Хочу обратить внимание на то, что мы предоставили все документы, которые подтверждают, что никакого отношения Сорокин Эдуард не имеет к Мишулину Спартаку", – отметил правозащитник.По его словам, Сорокин и его представитель отказались от утверждения определенных вещей, о которых заявили ранее. "Из разряда, что Спартак Мишулин жил вместе с ней (балериной Александрой Сорокиной. – Прим. ред.) где-то. Была предоставлена почерковедческая экспертиза, которая подтверждает, что Спартак Мишулин в Быково не жил и подпись его якобы сфальсифицирована. Его подписи нет, несмотря на то, что такое заявление прежде было на программе "Пусть говорят". Более того, были представлены документы, которые подтверждают, что Сорокин с Мишулиным не мог быть, они работали в разное время в театре. Хотя это был аргумент, что они работали с 1946 года по 1949-й вместе. Мы предоставили все документы, суд обоснованно выслушал всех и пришел к выводу оставить без рассмотрения это дело", – пояснил Панасюк."На сегодняшний день официально Спартак Мишулин, Карина Мишулина и Валентина Константиновна Мишулина не являются родственниками Эдуарда Сорокина, как и Тимура Еремеева. Хочу обратить внимание, что суд в части определения родства не встал на сторону Сорокина Эдуарда, которого в народе назвали внуком Спартака Мишулина", – подчеркнул правозащитник.Как пояснил Панасюк, для установления родственных связей были проведены две экспертизы. "Одна показала, что он – родственник, а вторая – наша экспертиза – показала, что они не являются родственниками и родными. Из-за этого и возникла путаница. По их экспертизе, Эдуард – родственник Тимура, а значит, если сегодня оставили все без рассмотрения, то получается, что Тимур и Эдуард между собой родственниками являются, но они не родственники Карины, раз суд оставил заявление Сорокина без рассмотрения. У нас есть заключение экспертов, что Тимур не является родственником", – сообщил адвокат.Панасюк отметил, что первая экспертиза подтвердила родство, а следующая опровергла эти данные. "Судебной экспертизы не было. Поэтому пока с Тимуром не понятно, может, исходя из сегодняшнего решения он тоже не родственник Мишулина", – добавил правозащитник.По мнению всех присутствующих в зале судебного заседания, у Сорокина имеется интерес к наследству Мишулина. "Это установил и судья. Независимо от того, что Сорокин отказывался и говорил, что ему не нужно наследство, что ему просто хочется быть родственником артиста, на суде стало очевидно, что присутствует определенный интерес к наследству Спартака Васильевича", – заключил адвокат.Напомним, в конце прошлого года малоизвестный актер Тимур Еремеев заявил, что, возможно, является внебрачным сыном знаменитого артиста. Была проведена экспертиза ДНК, которая подтвердила его слова. Однако Карина Мишулина не верила предполагаемому родственнику и результатам исследования. Позже у артиста объявился еще и внук. Эдуард Сорокин из Твери пытался доказать свое родство с легендарным Спартаком Мишулиным. По словам Сорокина, его отец якобы являлся сыном Спартака Васильевича от первого брака. Будто бы артист скрывал существование наследника от общественности.