Власти Республики Сербской Боснии и Герцеговины обвинили США во вмешательстве на Балканах. Такое мнение высказал президент этого образования в составе страны Милорад Додик.

Власти Республики Сербской Боснии и Герцеговины обвинили США во вмешательстве на Балканах. Такое мнение высказал президент этого образования в составе страны Милорад Додик. Он считает, что посольство США в Сараеве и американское якобы гуманитарное агентство USAID пытаются повлиять на предстоящие выборы в Боснии и Герцеговине, а также ослабить российские позиции в регионе.Дипмиссия США обвинения отвергла и назвала "их дикой теорией заговора". Речь идет, в частности, о возможной помощи Боснии и Герцеговине на 8 миллионов долларов.Выборы в Боснии и Герцеговине должны пройти в октябре, напоминает телеканал "Россия 24". У страны особая система управления. Избирать будут высший орган, Президиум, состоящий из троих человек.