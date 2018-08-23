Раньше на этом участке ходил общественный транспорт

Раньше на этом участке ходил общественный транспортПрокуратура требует у чиновников отремонтировать разбитую дорогу у вокзала в Кольчугино, сообщили в пресс-службе ведомства.Раньше на этом участке курсировал общественный транспорт - маршруты №3 и 4, а также междугородние автобусы «Владимир - Кольчугино» и «Владимир - Александров». В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что она находится в ужасном состоянии. На дороге на улице Вокзальной сильные выбоины и ямы.Из-за такого состояния власти и направили общественный транспорт в объезд. Правда, дорогу ремонтировать власти не торопятся.Теперь прокуратура направила иск в суд.