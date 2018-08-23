Муж скандально-известной Дианы Шурыгиной опроверг информацию об их скором разводе. Андрей Шлянин сообщил журналистом, что у него все под контролем.

Муж скандально-известной Дианы Шурыгиной опроверг информациюоб их скором разводе. Андрей Шлянин сообщил журналистом, что у него все подконтролем.Андрей и Диана познакомились за кулисами программы "Пустьговорят". Девушка пыталась добиться славы рассказывая, что ее изнасиловали двоепосле того, как она выпила водки "на донышке", а молодой мужчина былоператором, который запечатлевал ее исповедь на камеру.Между ними вспыхнула страсть. Ради любимой Шлянин уволился сПервого канала и все силы бросил на раскрутку талантов зазнобы. Молодые сыгралипышную свадьбу, и Диана заговорила о желании стать матерью.Злопыхатели не верили в искренность изнасилованнойкрасавицы, как-никак такое постыдное прошлое. Завистники постоянно пыталисьподловить Диану на измене, и, как показалось вначале, им это удалось. НедавноШурыгина была замечена в одном из клубов в компании с неизвестным бородачом. НедругиДианы решили, что ее отношениям с мужем конец.Однако, как выяснилось, девушка отдыхала с привлекательным мужчиной сподачи супруга. Шлянин сам вручил жену брутальному красавцу и с богом отправилих в питейное заведение. "Это наш друг, зовем его Бородач. Просто попросил егопроводить Дианку, чтобы никто не приставал. У нас все хорошо. Мы вместе", -цитирует Андрея StarHit. Вероятно мужчина уверен в своем приятеле и они чдаже проводят время втроем.Напомним, что весной2016 года Диану Шурыгину изнасиловали. Благодаря этому на жительницуУльяновска обрушилась такая слава, которая не снилась многим российскимзвездам. Истории девушки были посвящены пять скандальных эфиров телепередачи"Пусть говорят", благодаря которой Диана стала известна на всюстрану.