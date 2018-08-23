При сносе ветхого жилья в Москве по программе реновации будет применяться так называемая технология умной разборки. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Накануне он побывал на месте разборки первой пятиэтажки на улице Константина Федина в районе Северное Измайлово.

При сносе ветхого жилья в Москве по программе реновации будет применяться так называемая технология умной разборки. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Накануне он побывал на месте разборки первой пятиэтажки на улице Константина Федина в районе Северное Измайлово.Градоначальник пообщался с жителями сносимого дома, которые уже переехали в новые, комфортабельные квартиры. Собянин заверил москвичей, что дом даром не пропадет, а его материалы пойдут в дальнейшее использование.Он отметил, что технология умного сноса предполагает аккуратную разборку. Стекло, дерево, пластик, металл – все эти материалы отбираются по отдельности. "Частичка вашего дома будет в других домах, в других стройках, дорогах, конструкциях", – рассказал Собянин.Реновация ветхого жилья в столице – крупнейший градостроительный проект Москвы и одна из самых масштабных программ такого рода в мире. Всего в ней 5171 дом – это здания высотой не более девяти этажей, которые были возведены по типовым проектам в середине XX века.Всего в рамках масштабной программы в городе появится почти 30 миллионов квадратных метров современного, качественного жилья. В настоящее время в столице определены 242 стартовые площадки, их градостроительный потенциал составляет порядка 3,6 миллиона квадратных метров жилья.В 2018-2019 годах там возведут 59 домов, до 2021 года – еще 183 здания. На текущий момент уже введено 33 новостройки, общая площадь которых составляет 400 тысяч квадратных метров. Проектируются 140 домов, а 32 уже находятся в строительстве.Напомним, первые переселенцы по программе реновации начали переезжать в феврале этого года. Новые квартиры получили жители района Северное Измайлово Восточного административного округа. Затем реновация пришла на Запад, Юго-Запад и Северо-Восток столицы.Москвичи, как и было обещано, получили жилье большей площади. Кроме того, новые дома находятся в пешей доступности от старых. Это означает, что переселенцам не пришлось менять среду обитания, к которой они привыкли. Они продолжают ходить в те же магазины, сады, поликлиники и школы.