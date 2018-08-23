Напали на трассе и сожгли автомобиль. На трассе Киржач-Кольчугино у молодого человека сломалась машина. Мимо проезжали двое мужчин. Вместо того чтобы помочь - они избили парня, похитили два мобильных телефона, деньги и подожгли автомобиль «ВАЗ-2110», после чего скрылись.

Напали на трассе и сожгли автомобиль. На трассе Киржач-Кольчугино у молодого человека сломалась машина. Мимо проезжали двое мужчин. Вместо того чтобы помочь - они избили парня, похитили два мобильных телефона, деньги и подожгли автомобиль ВАЗ-2110, после чего скрылись. Пламя заметили другие автомобилисты и помогли автовладельцу вызвать МЧС и полицию. Этим же вечером злоумышленники были задержаны. Ими оказались 51-летний и 38-летний ранее судимые жители Костромской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье разбой.