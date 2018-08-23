В России продолжается подготовка к масштабным учениям Восток, которые пройдут этой осенью. Все части и подразделения уже переброшены на незнакомые полигоны и приступили к практической части маневров.

В России продолжается подготовка к масштабным учениям "Восток", которые пройдут этой осенью. Все части и подразделения уже переброшены на незнакомые полигоны и приступили к практической части маневров.Так, в Амурской области самолеты дальней авиации Ту-95МС отработали сложнейший элемент — дозаправку в воздухе. Несмотря на высокую облачность, все действия провели на низкой высоте. Бомбардировщики подлетали к самолету-заправщику на максимально близкое расстояние – 30 метров.А в Еврейской области развернули ракетные комплексы "Искандер-М". Боевые машины заряжают, производят учебные пуски, а после срочно и скрытно перемещают установки на новые позиции, чтобы уйти от ответного удара условного противника.В Хабаровском крае проходят учения радиоэлектронщиков. Они помогают отразить нападение условных диверсантов. Для этого развернули малогабаритные станции, чтобы создать помехи и не допустить подрыва фугаса.На базах под Мурманском отражают удар с воздуха. Согласно легенде маневров, корабли Северного флота укрыли плотной аэрозольной завесой. Площадь маскировки — более 20 квадратных километров.