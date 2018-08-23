С рабочей поездкой в Вязниковский район. Спикер ЗакСобрания Владимир Киселёв вместе с районным руководством посетил местное фермерское хозяйство. Оно развивается на землях, которые ещё несколько лет назад считались заброшенными. Теперь там выращивают мясной скот и создают новые рабочие места для жителей района. Вскоре хозяйство войдёт в крупный сельхозкооператив. Поддерживают ли фермеров на законодательном уровне и какие перспективы у сельхозпредприятий района, расскажем далее.

С рабочей поездкой в Вязниковский район. Спикер ЗакСобрания Владимир Киселёв вместе с районным руководством посетил местное фермерское хозяйство. Оно развивается на землях, которые ещё несколько лет назад считались заброшенными. Теперь там выращивают мясной скот и создают новые рабочие места для жителей района. Вскоре хозяйство войдёт в крупный сельхозкооператив. Поддерживают ли фермеров на законодательном уровне и какие перспективы у сельхозпредприятий района, расскажем далее.(Вязниковский район)Коровы, быки и телята этого фермерского хозяйства пасутся на ещё недавно заброшенных землях. Несколько лет назад сюда пришёл местный предприниматель и решил создать здесь современную ферму по мясному скотоводству. Сейчас хозяйство включает 450 голов крупного рогатого скота, стадо баранов и табун горноалтайских лошадей. Сегодня успехи демонстрируют районным властям и спикеру ЗакСобрания. К слову, одной из проблем на необрабатываемых землях района были частые пожары, но теперь -Игорь Зинин, глава администрации Вязниковского района беседует с Владимиром Киселёвым, спикером ЗакСобрания области: "Сейчас угроза пожара существует?" - "Сейчас поля обрабатываются и леса тоже..." - "Сухостоя нет?" - "Да".Вязниковский район, по заключению экспертов, идеально подходит для выращивания мясного скота. Животные питаются разнотравьем и живут в экологически чистой зоне. За стуки набирают от одного до полутора килограммов. Мясную продукцию отсюда поставляют на Вязниковский рынок, в рестораны Владимира и даже других регионов страны. В планах руководства фермы создать целый сельхозкооператив, объединив малые и средние хозяйства района.Игорь Косенков, предприниматель: "Опираясь на то, что у нас такие богатые биоресурсы, мы хотим таких хозяйств сделать порядка 50. На территории Вязниковского района. Такого рода хозяйства мы копируем на брошенных землях, которые никогда уже не будут вводиться в оборот, а мы это будем делать".Для реализации проекта ферма вошла в национальный отраслевой союз. Теперь свой проект воплощают совместными усилиями по чётко разработанному плану.Дмитрий Снетков, представитель Отраслевого союза производителей говядины: "2018-2019 года - запуск, первые 2000 голов должны появиться в следующем году, вместе с фермерами 10-12 человек...вообще проект рассчитан на 8-10 лет, это зависит от того, какие финансовые инструменты будут использованы".Новый проект - это почти тысяча рабочих мест для жителей района, развитие инфраструктуры и строительство жилья, а значит, оживут заброшенные деревни и сёла. Кроме того, перенимать опыт на предприятие приезжают и начинающие фермеры области.Владимир Котков, начинающий фермер: "Желание этим делом заниматься, поднимать сельское хозяйство. С детства я вырос в деревне, родина моей мамы - деревня Бутырлино, рядом деревня Чернево, я там был и на своих плечах и на своих руках это всё прочувствовал, я всё знаю".Показали гостям и фермерское "ноу-хау" - палатку для экотуризма. Такая здесь пока одна, в ней можно жить летом и зимой. Она привлечёт сюда любителей сельской жизни."Не надо никаких выдумок, связанных с подводом стройматериалов, и всё такое. Вполне человеческие цивильные условия. Здесь всё рассчитано на модульность, на быстрые перекочёвки с одного места на другое, это идеальный вариант".Владимир Киселёв увиденным остался доволен. Он подчеркнул, что одной из главных проблем Вязниковского района долгое время было отсутствие рабочих мест. В 90 годы крупные местные производства пришли в упадок, многие местные жители потеряли работу и уехали на заработки. Поэтому поддержка малых и средних предпринимателей в сфере сельского хозяйства - очень актуальна. Сейчас фермеров активно поддерживают на законодательном уровне.Владимир Киселёв, спикер ЗакСобрания области: "Это новые рабочие места, в первую очередь, это инфраструктура. это жильё, они берут заброшенные деревни, восстанавливают эти деревни. В комплексе всё это очень важно для жителей и Вязниковского района, и, в целом, Владимирской области. Общаемся постоянно с сельхозтоваропроизводителями, с фермерами. Они подсказывают нам направления работы и, безусловно, все их предложения учитываем в законодательстве".