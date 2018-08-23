Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, обнаруженные в тяжелом состоянии в английском городке Солсбери, до сих пор находятся на территории Великобритании. И если про наследницу беглого разведчика в СМИ появляются хоть какие-то данные, то сам он давно пропал из поля зрения общественности. Племянница мужчины Виктория Скрипаль опасается, что его уже нет в живых.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, обнаруженные в тяжелом состоянии в английском городке Солсбери, до сих пор находятся на территории Великобритании. И если про наследницу беглого разведчика в СМИ появляются хоть какие-то данные, то сам он давно пропал из поля зрения общественности. Племянница мужчины Виктория Скрипаль опасается, что его уже нет в живых.Дочь Сергея Скрипаля Юлия после выздоровления успела записать специальное видео для СМИ и даже несколько раз поговорить по телефону с родственниками. Сам же бывший сотрудник ГРУ как в воду канул. Его племянница опасается, что британские власти попросту не могут показать его общественности."Не дай Бог, но тут либо его нет в живых, либо он в таком состоянии, что вообще показывать нечего", – цитирует "Московский комсомолец" Викторию Скрипаль. Еще один вариант – мужчина мог сам отказаться выступать перед публикой. Однако, напомнила племянница экс-разведчика, британские власти не обязательно прислушиваются к мнению тех, кого они используют для своих политических проектов. "Здесь мне кажется, как с Литвиненко – демонстрация бы состоялась, если бы было что демонстрировать", – отметила Виктория Скрипаль.Материал дополняется