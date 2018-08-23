Народная артистка Ольга Науменко стала гостьей программы Бориса Корчевникова Судьба человека. Звезда советского кино пережила две страшные трагедии.

Народная артистка Ольга Науменко стала гостьей программы БорисаКорчевникова "Судьба человека". Звезда советского кино пережила две страшныетрагедии.Ольга Николаевна стала популярна после того, как исполнилароль Гали в фильме "Ирония судьбы". Многие зрители жалели брошенную героиню,поэтому начали симпатизировать актрисе. Да и после съемок у Эльдара Рязанова передНауменко были открыты все двери, поэтому она стала чаще появляется на экранах.За артистко пытались приударить многие, однако она неторопилась с замужеством. После окончания училища актриса познакомилась сколлегой по цеху Александром Скворцовым. Он стал любовью всей жизни для Науменко.Молодые люди поженились через пять лет после первой встречи. Вместе они прожилиболее 30 лет.В семье появился первенец – дочка Саша. Родители былинесказанно счастливы, однако малышка страдала серьезным недугом, о которомдолгое время было ничего неизвестно. Младенец постоянно плакал, что оченьбеспокоило артистку, она показывала Сашу врачам, те ставили разные диагнозы,лечили, но лучше не становилось. Как оказалось, ребенок страдал онкологическимзаболеванием."Ей было год и восемьмесяцев, когда ее не стало. Верите, беременность протекала чудовищно, роды былитяжелые, словно какое проклятие. Саша родилась с врожденной аномалией почки.Она все время плакала. В Ижевске ей сделали операцию, тогда мы и узналидиагноз. Саша попала в онкоцентр, но я забрала ее из больницы, не хотела, чтобыее и дальше мучили. Невозможно передать, как тогда было тяжело это принять", —поведала Ольга Николаевна Борису Корчевникову. Рассказ звезды советского кинопоказался ведущему убийственным в своей откровенности, он даже изменился в лице.Вскоре после гибели наследницы Науменко узнала, что беременна. Но она была не готова снова становиться матерью. "Я очень бояласьрожать, не была готова к этому. Муж поддержал, он тоже боялся безумно, поэтомуя сделала аборт, это мой грех", – поделилась Науменко. Спустя 12 лет артистке опять выпал шанс родить наследника. У звезды советского кино и ее мужа родиласьдочь Светлана.Науменко вспоминает, что ее избранник был потрясающим отцоми мужем, но, к сожалению, его тоже забрал рак. Врачи обнаружили опухоль, когда болезньбыла уже на последней стадии.