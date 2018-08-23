Певица
в ярости из-за сообщений в СМИ о том, что из-за нее ведущий отменил выпуск
очередной передачи Привет, Андрей!. Наташа Королева бурно отреагировала на
новость о себе в Instagram,
опубликовав гневный пост.
Певица
в ярости из-за сообщений в СМИ о том, что из-за нее ведущий отменил выпуск
очередной передачи "Привет, Андрей!". Наташа Королева бурно отреагировала на
новость о себе в Instagram,
опубликовав гневный пост.
Судя по всему, от негодования исполнительнице хотелось
кричать. Ее послание подписчикам явно перегружено заглавными буквами и восклицательными
знаками.
"Открываю я глазоньки
утром, а тут ШКАНДАЛЬ!!! Телефон с кучей пропущенных звонков и сообщений! Как?
Что? Почему? Друзья не волнуйтесь, все БРЕШУТ! Как с Андреем @malakhov007 так и с
Игорем @igor_nikolaev_music у нас МИР, Дружба и полное взаимопонимание чего и вам
всем, уважаемые фантазеры-журналисты желаю!!!" (Здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). Ошарашенные фолловеры тут же
разделились на два лагеря: одни стали защищать любимую певицу, а другие
отметили, что нет дыма без огня. Некоторые даже переругались в комментариях.
"Ой че брехать то!! НА
пустом месте слухи не рождаются", "Как говорится, на ровном месте)
Привлекаете внимание))", "Все любят биомассу, которая дудит в одну дуду,
типа "какая вы классная" и т.д. Правду никто не любит", – скептически высказались
подписчики. Один из них удивился, почему "шишки на Дни.Ру, если
информацию запустил дружок Королевой из "Собеседника"?", – оставил
комментарий фолловер, прикрепив ссылку на оригинальный материл. Но вскоре сообщение
было удалено из ленты.
В
свою очередь поклонники Королевой поддержали певицу, побранив журналистов и оставив
комплименты артистке. Отметим, что ранее Sobesednik.ru процитировал
собственный источник, написав, что Наташа отказалась приходить на ток-шоу
из-за того, что ее условия отказались выполнить. "Привет, Андрей!"
предполагает не только беседы с главной героиней, но и выступления. Наташе
предложили петь песни исключительно Игоря Николаева, но она заявила, что хочет
исполнять только новые хиты", – было сообщено в публикации.