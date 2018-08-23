Злоумышленники вскрыли иномарку с помощью специального оборудования, уехали на ней, а в дальнейшем намеревались продать...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО задержали подозреваемых в краже иномарки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В отдел полиции от жительницы Восточного округа поступило сообщение о краже принадлежащего ей автомобиля, который был припаркован возле одного из домов на 13-й Парковой улице. Сумма ущерба составила 800 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на территории Московской области. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 26 до 48 лет. Похищенное транспортное средство обнаружено и вскоре будет возвращено законной владелице.Установлено, что злоумышленники вскрыли иномарку с помощью специального оборудования, уехали на ней, а в дальнейшем намеревались продать.Следствием УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73