При обследовании квартиры подозреваемого полицейские обнаружили неизвестное вещество растительного происхождения в виде спрессованных плиток...

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – гашиша.В ходе проверки оперативной информации на шоссе Энтузиастов сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя столицы. При обследовании его квартиры полицейские обнаружили неизвестное вещество растительного происхождения в виде спрессованных плиток. Исследованием, проведенным в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, установлено, что изъятое является наркотическим средством – гашишем, массой около 850 граммов.По данному факту УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве