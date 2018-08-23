Нападающий московского Спартака Зе Луиш попросил футбольную федерацию Кабо-Верде не вызывать его на предстоящий в сентябре матч национальной сборной. Свою просьбу футболист мотивировал личными причинами.

Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш попросил футбольную федерацию Кабо-Верде не вызывать его на предстоящий в сентябре матч национальной сборной. Свою просьбу футболист мотивировал личными причинами.Более точной информации на этот счет не имеется, сообщает Спорт24.Ru. Известно, что руководители федерации дали игроку "Спартака" положительный ответ и, таким образом, он не примет участия в отборочном поединке Кубка африканских наций против сборной Лесото. Игра состоится 9 сентября.Зе Луиш вызывается в состав сборной Кабо-Верде с 2010 года. За время выступлений за команду форвард сыграл в 17 матчах и забил два мяча.