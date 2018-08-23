Екатерина Гордон, наконец, сыграет нормальную свадьбу. Предыдущие три церемонии известная журналистка вспоминает неохотно – все было наспех, даже без подвенечного платья. Имя избранника скрытная правозащитница пока не называет.

Екатерина Гордон, наконец, сыграет нормальную свадьбу.Предыдущие три церемонии известная журналистка вспоминает неохотно – все былонаспех, даже без подвенечного платья. Имя избранника скрытная правозащитница покане называет.Джинсы – не очень подходящий наряд для торжественнойцеремонии. Видимо, поэтому три предыдущих брака Кати Гордон заканчивалисьразводами. Но на сей раз Гордон обещает все сделать "по уму".Первая церемония бракосочетания у Кати состоялась в 2000году, она вышла за телеведущего Александра Гордона. Счастье продлилось 6 лет, супругипрожили расстались. Вторым мужем журналистки стал звездный адвокат СергейЖорин. Они поженились в июле 2011 года, но их брак продлился лишь до сентября,когда юрист поколотил супругу.Уже после расставания с Жориным, через год, Гордон родила отнего сына Даниила – при этом о своих отношениях с бывшим мужем не распространялась.Известно, что пара вновь сошлась в 2014 году – но лишь на месяц. С тех пор личнаяжизнь Гордон покрыта тайной. От кого она родила второго сына – Серафима -неизвестно, говорят, что отца мальчика зовут Егор. Также по слухам, предложениеруки и сердца Катя получила от бизнесмена Игоря Мацанюка.38-летняя Екатерина Гордон – общественный деятель, руководительюридической фирмы, а также правозащитница и автор песен. Недавно заняласьполитикой и даже выдвигала свою кандидатуру на президентские выборы – но теперьрешила серьезно заняться личной жизнью. Дату свадьбы Катя не называет, но, судяпо всему, активно к ней готовится, пишетНапомним, лишь недавно певица, поэт и общественный деятель поделилась в Instagram снимком своего младшего сына Серафима. Больше года звезда показывала ребенка в соцсетях только со спины или сбоку. Теперь же Катя Гордон заявила, что ни от кого не скрывает сына, никакого сглаза не боится, поэтому смело показывает малыша.