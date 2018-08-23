Екатерина Гордон, наконец, сыграет нормальную свадьбу.
Предыдущие три церемонии известная журналистка вспоминает неохотно – все было
наспех, даже без подвенечного платья. Имя избранника скрытная правозащитница пока
не называет.
Екатерина Гордон, наконец, сыграет нормальную свадьбу.
Предыдущие три церемонии известная журналистка вспоминает неохотно – все было
наспех, даже без подвенечного платья. Имя избранника скрытная правозащитница пока
не называет.
Джинсы – не очень подходящий наряд для торжественной
церемонии. Видимо, поэтому три предыдущих брака Кати Гордон заканчивались
разводами. Но на сей раз Гордон обещает все сделать "по уму".
Первая церемония бракосочетания у Кати состоялась в 2000
году, она вышла за телеведущего Александра Гордона. Счастье продлилось 6 лет, супруги
прожили расстались. Вторым мужем журналистки стал звездный адвокат Сергей
Жорин. Они поженились в июле 2011 года, но их брак продлился лишь до сентября,
когда юрист поколотил супругу.
Уже после расставания с Жориным, через год, Гордон родила от
него сына Даниила – при этом о своих отношениях с бывшим мужем не распространялась.
Известно, что пара вновь сошлась в 2014 году – но лишь на месяц. С тех пор личная
жизнь Гордон покрыта тайной. От кого она родила второго сына – Серафима -
неизвестно, говорят, что отца мальчика зовут Егор. Также по слухам, предложение
руки и сердца Катя получила от бизнесмена Игоря Мацанюка.
38-летняя Екатерина Гордон – общественный деятель, руководитель
юридической фирмы, а также правозащитница и автор песен. Недавно занялась
политикой и даже выдвигала свою кандидатуру на президентские выборы – но теперь
решила серьезно заняться личной жизнью. Дату свадьбы Катя не называет, но, судя
по всему, активно к ней готовится, пишет
Напомним, лишь недавно певица, поэт и общественный деятель поделилась в Instagram снимком своего младшего сына Серафима. Больше года звезда показывала ребенка в соцсетях только со спины или сбоку. Теперь же Катя Гордон заявила, что ни от кого не скрывает сына, никакого сглаза не боится, поэтому смело показывает малыша.