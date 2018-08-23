Немецкая компания помогает региональному здравоохранению.

Немецкая компания помогает региональному здравоохранению.Владимирская городская больницы № 6 получила щедрый подарок от мирового лидера в производстве оборудования для гемодиализа.Партнёрское рукопожатие15 современных, новых медицинских кроватей больнице подарило ООО «Диализ Ковров», одна из организаций, входящих в состав группы компаний «Б. Браун».Авторитетная европейская компания на протяжении более нескольких десятилетий доказывает всему миру, что она – безусловный лидер в области производства оборудования и материалов для гемодиализа.С начала прошлого десятилетия, под руководством академика Рената Акчурина, открыто более 70 гемодиализных центров по всей России, часть из них открыто совместно с компанией Б.Браун. Медицинские центры, оснащенные уникальным оборудованием, уже спасли почти 6000 жизней наших сограждан.Увы, но в наши дни нарушение функции почек стало очень распространённым заболеванием.Гипертония, диабет, лишний вес, плохое пищеварение и, как финальный аккорд этих тревожных предзнаменований – хроническая почечная недостаточность. На помощь каждому человеку, получившему подобный неутешительный диагноз, государство ежегодно выделяет приблизительно миллион рублей. Однако, как это не прискорбно, количество больных продолжает расти. Борьба с этой «злой» статистикой – вот главная цель «Б. Браун Авитум».Обитель надеждыСейчас в нашей области активно функционируют уже 2 центра знаменитой немецкой фирмы. Один открыли в столице региона, а второй, совсем недавно, в древнем Муроме. В общей сложности они предоставляют 250 мест для пациентов. Вскоре откроют отделение гемодиализа на базе первого в России нефрологического санатория-профилактория «Б. Браун Авитум» в Коврове. В нём будут практиковать самую современную систему медицинской помощи и реабилитации. На этом руководство компании останавливаться не планирует и уже наметило следующий пункт в обширной географии сети – Покров. Кстати, лечат в центрах бесплатно, по системе ОМС.Ещё один важный момент – «Б. Браун Авитум» с первых дней своего существования на Владимирской земле находится в тесном, поистине партнёрском, взаимодействии с региональной системой здравоохранения. Главным доказательством этого стало расположение первого, открытого в 2016 году, центра – на территории городской больницы №6. Специально спроектированное и построенное по последнему слову европейской инженерной мысли двухэтажное здание выстроили буквально в нескольких десятков метров от дверей «казённого» неврологического отделения. Вместе они оказывают своим пациентам помощь высочайшего уровня.Не удивительно, что компания, узнав о серьёзной изношенности оборудования в нефрологическом отделении, безвозмездно оказала помощь своим коллегам. Генеральный директор ООО «Диализ Ковров» Максим Акчурин подарил неврологическому отделению 15 современных функциональных кроватей с поднимающимся изголовьем и высококачественными медицинскими матрацами.Будем надеяться, что компания «Б. Браун Авитум» продолжит активно развиваться в нашей области. Ведь благодаря усилиям её сотрудников многие сотни наших земляков, страдающие серьёзными нефрологическими заболеваниями, уже получили «вторую жизнь».