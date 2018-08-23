Члены британской королевской семьи должный в обыденной жизни
руководствоваться правилами, которые на взгляд современного человека, и тем
более не англичанина, кажутся устаревшими, а порой и вовсе абсурдными. Эти
предписания сильно осложняют жизнь монаршим отпрыскам.
Члены британской королевской семьи должный в обыденной жизни
руководствоваться правилами, которые на взгляд современного человека, и тем
более не англичанина, кажутся устаревшими, а порой и вовсе абсурдными. Эти
предписания сильно осложняют жизнь монаршим отпрыскам.
Как сообщает News.com.au Кейт Миддлтон и принц Уильям не являются
законными представителями собственных детей. Все решения, касающиеся настоящего
и будущего пятилетнего Джорджа, трехлетней Шарлотты и четырехмесячного Луи,
принимает Елизавета II.
Королева выбирает в
какую школу будут ходить ее правнуки, она занимается подбором нянь и
гувернанток, отвечает за воспитание и образование, без ее официального согласия
Кейт и Уильям не могут даже вывести детей за границу. Примечательно, что такая
же учесть ждет будущих детей Меган Маркл и принца Гарри.
Закон, которому уже 300 лет, гласит, что официальным опекуном
над маленькими принцами является лишь суверен – а именно королева
Великобритании. В случае ее смерти законным представителем малышей до
достижения ими совершеннолетия станет следующий монарх – сын Елизаветы Чарльз.
Это правило было установлено в 18 веке, когда на английском
престоле сидел Георг I. У монарха были очень плохие отношения с сыном,
поэтому он создал указ, который позволял передать трон внукам, в обход детей. Георг
стал опекуном наследникам собственного сына. С тех пор закон ни разу не нарушался.
Елизавета II была официальным представителем Гарри
и Уильяма. Когда их отец принц Чарльз хотел взять сыновей с собой в Шотландию
ему пришлось попросить официальное разрешение на путешествие у королевы. Тогда
Елизавета II пошла наследнику на встречу, однако, когда ее невестка Диана
хотела вывезти мальчишек в Австралию, то получила решительный отказ.