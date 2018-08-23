Члены британской королевской семьи должный в обыденной жизни руководствоваться правилами, которые на взгляд современного человека, и тем более не англичанина, кажутся устаревшими, а порой и вовсе абсурдными. Эти предписания сильно осложняют жизнь монаршим отпрыскам.

Члены британской королевской семьи должный в обыденной жизнируководствоваться правилами, которые на взгляд современного человека, и темболее не англичанина, кажутся устаревшими, а порой и вовсе абсурдными. Этипредписания сильно осложняют жизнь монаршим отпрыскам.Как сообщает News.com.au Кейт Миддлтон и принц Уильям не являютсязаконными представителями собственных детей. Все решения, касающиеся настоящегои будущего пятилетнего Джорджа, трехлетней Шарлотты и четырехмесячного Луи,принимает Елизавета II.Королева выбирает вкакую школу будут ходить ее правнуки, она занимается подбором нянь игувернанток, отвечает за воспитание и образование, без ее официального согласияКейт и Уильям не могут даже вывести детей за границу. Примечательно, что такаяже учесть ждет будущих детей Меган Маркл и принца Гарри.Закон, которому уже 300 лет, гласит, что официальным опекуномнад маленькими принцами является лишь суверен – а именно королеваВеликобритании. В случае ее смерти законным представителем малышей додостижения ими совершеннолетия станет следующий монарх – сын Елизаветы Чарльз.Это правило было установлено в 18 веке, когда на английскомпрестоле сидел Георг I. У монарха были очень плохие отношения с сыном,поэтому он создал указ, который позволял передать трон внукам, в обход детей. Георгстал опекуном наследникам собственного сына. С тех пор закон ни разу не нарушался.Елизавета II была официальным представителем Гаррии Уильяма. Когда их отец принц Чарльз хотел взять сыновей с собой в Шотландиюему пришлось попросить официальное разрешение на путешествие у королевы. ТогдаЕлизавета II пошла наследнику на встречу, однако, когда ее невестка Дианахотела вывезти мальчишек в Австралию, то получила решительный отказ.