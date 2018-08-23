На Украине снова взлетели цены на газ для населения. Депутат Вадим Рабинович обвинил власти в том, что они желают смерти собственному народу.

На Украине снова взлетели цены на газ для населения. Депутат Вадим Рабиновичобвинил власти в том, что они желают смерти собственному народу.Украинские власти повышают цены на газ, посколькуим надо, чтобы все вымерли, заявил народный избранник. По его словам, Киев могбы и не повышать цены на газ, так как обладает достаточными возможностями длясохранения их на прежнем уровне.Однако, считает Рабинович, власти и олигархизаинтересованы в ином сценарии. "Мы должны снизить цены в три раза. Ктомешает этому? Правительство, три-четыре олигарха и политическая воля. Имвсе равно, что будет. Какая им разница? Им и надо, чтобы вымерливсе", – посетовал Рабинович.Весной 2018 года на Украине возник дефицитголубого топлива, и власти страны запустили в соцсетях хештег #прикрути. Приэтом отказавшись от российского газа, Киев по-прежнему покупает его в режимереверса из Европы, но по завышенной цене.Повышение ценна газ для населения стало одним из условий Международноговалютного фонда для выдачи Киеву очередного кредита, напоминает РИА Новости. В марте 2015 годаКиев получил первый транш в пять миллиардов долларов, в августе тогоже года – второй, на 1,7 миллиарда, а в 2016-2017 годах – ещедва транша по миллиарду долларов каждый.Украинскиевласти рассчитывали получить пятый транш от фонда до конца 2017 года,однако его до сих пор не выделили. Для того, чтобы получить заветныеденьги, Киев идет на непопулярные меры.