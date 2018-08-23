На Украине снова взлетели цены на газ для населения. Депутат Вадим Рабинович
обвинил власти в том, что они желают смерти собственному народу.
На Украине снова взлетели цены на газ для населения. Депутат Вадим Рабинович
обвинил власти в том, что они желают смерти собственному народу.
Украинские власти повышают цены на газ, поскольку
им надо, чтобы все вымерли, заявил народный избранник. По его словам, Киев мог
бы и не повышать цены на газ, так как обладает достаточными возможностями для
сохранения их на прежнем уровне.
Однако, считает Рабинович, власти и олигархи
заинтересованы в ином сценарии. "Мы должны снизить цены в три раза. Кто
мешает этому? Правительство, три-четыре олигарха и политическая воля. Им
все равно, что будет. Какая им разница? Им и надо, чтобы вымерли
все", – посетовал Рабинович.
Весной 2018 года на Украине возник дефицит
голубого топлива, и власти страны запустили в соцсетях хештег #прикрути. При
этом отказавшись от российского газа, Киев по-прежнему покупает его в режиме
реверса из Европы, но по завышенной цене.
Повышение цен
на газ для населения стало одним из условий Международного
валютного фонда для выдачи Киеву очередного кредита, напоминает РИА Новости. В марте 2015 года
Киев получил первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того
же года – второй, на 1,7 миллиарда, а в 2016-2017 годах – еще
два транша по миллиарду долларов каждый.
Украинские
власти рассчитывали получить пятый транш от фонда до конца 2017 года,
однако его до сих пор не выделили. Для того, чтобы получить заветные
деньги, Киев идет на непопулярные меры.