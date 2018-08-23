Украинским политикам не дает покоя Крымский мост. Складывается впечатление, что у них пропал сон и аппетит после возведения этого грандиозного сооружения. Депутат Рады Мосийчук договорился до того, что возложил на высшие силы задачи по уничтожению моста.

Украинским политикам не дает покоя Крымский мост. Складывается впечатление,что у них пропал сон и аппетит после возведения этого грандиозного сооружения. ДепутатРады Мосийчук договорился до того, что возложил на высшие силы задачи поуничтожению моста.Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук предложилукраинским спецслужбам найти помощников для уничтожения Крымского моста наКавказе. Почему именно там, народный избранник не уточнил, сообщает РИА Новости.Кроме того, депутат выразил надежду, что избавитьсяот моста Киеву помогут высшие силы и природная стихия. Ранее Мосийчук называлконструкцию вражеской инфраструктурой и заявлял, что лично принял быучастие в ее уничтожении, если бы занимал должность министра обороны.Неотстают от политиков и люди творческих профессий: украинская интеллигенция недавнопоказала свое истинное лицо. Известный узкому кругу читателей по матернымпьесам прозаик и драматург Александр Подервянский предположил, что день паденияКрымского моста станет днем национального единения: все выйдут в этот день наулицы в вышиванках.Правда, стоит отметить, что случаются в стане ярыхрусофобов и фантастические перевоплощения. К примеру, украинский адвокат иблогер Татьяна Монтян, совершившая на днях путешествие в Керчь, восхитиласьКрымским мостом и назвала его мощнейшим инфраструктурными проектом.Но украинскаяпресса продолжает при этом писать всякие небылицы про Крымский мост. Недавнопоявилась новая страшилка: сооружению якобы осталось стоять недолго – то ли допервого серьезного шторма, то ли до начала холодов.