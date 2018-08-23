ОМВД России по району Москворечье-Сабурово устанавливает местонахождение пропавшего без вести Шматова Владислава Александровича...

ОМВД России по району Москворечье-Сабурово устанавливает местонахождение пропавшего без вести Шматова Владислава Александровича, 30.01.1996 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 22 августа 2018 года.Приметы: на вид 25 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, волосы русые короткие.Был одет: футболка оранжевого цвета, олимпийка серого цвета, брюки серого цвета, кроссовки черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – 112).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22