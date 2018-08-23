Злоумышленники ввели жителя столицы в заблуждение и предложили ему свои услуги в сопровождении процесса прохождения Градостроительной земельной комиссии г. Москвы...

Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих подозреваемых в мошенничестве под видом оказания услуги частному лицу.Полицейскими было установлено, что подозреваемые ввели 36-летнего жителя столицы в заблуждение и предложили ему свои услуги в сопровождении процесса прохождения Градостроительной земельной комиссии г. Москвы. Получив денежные средства в размере свыше 2 млн рублей в качестве вознаграждения и выдав соответствующую расписку, злоумышленники воспользовались деньгами по своему усмотрению, не намереваясь исполнять обещанное, так как не имели реальной возможности это сделать.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 34-летний и 57-летний жители столицы.Следствием УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61