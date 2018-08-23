Двое ранее судимых жителей Костромской области напали на остановившегося на обочине дороги водителя, похитили его имущество и подожгли автомобиль.

Вечером 19 августа текущего года 20-летний молодой человек, уроженец Республики Чувашия, в связи с технической неисправностью личного автомобиля «ВАЗ-2110» припарковался на обочине автодороги «Киржач – Кольчугино» в районе поворота на одну из деревень Киржачского района.«Голосующего» на обочине молодого человека заметили водитель и пассажир автомашины «Daewoo». Однако вместо помощи двое мужчин избили парня и, угрожая ножом, открыто похитили принадлежащие ему два мобильных телефона и небольшую сумму денег. На этом злоумышленники не остановились – они подожгли автомобиль «ВАЗ-2110», после чего скрылись в неизвестном направлении.Пламя заметили проезжавшие мимо водители, которые помогли владельцу авто сообщить о происшествии по единому номеру вызова экстренных оперативных служб. Прибывшие место происшествия полицейские установили все обстоятельства, на поиски подозреваемых были ориентированы все наружные наряды полиции.Этим же вечером инспекторы ДПС на стоянке около одного из магазинов в городе Киржач обнаружили разыскиваемый автомобиль «Daewoo» и задержали граждан, причастных к совершению разбойного нападения. У задержанных, которыми оказались 51-летний и 38-летний ранее судимые безработные жители Костромской области, полицейские изъяли похищенное имущество.В настоящее время следователями Отделения МВД России по Киржачскому району в отношении двоих костромичей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Фигуранты задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.