Он ушел из дома 15 августа

Он ушел из дома 15 августаВ Гусь-Хрустальном районе уже неделю волонтеры отряда Лиза Алерт ищут 15-летнего подростка.Юноша ушел из дома 15 августа. С тех пор он не выходит на связь. В день исчезновения подросток был одет в синюю футболку, темно-синие шорты, красно-синюю бейсболку со звездами и темные кроссовки.Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, челка, карие глаза.Если вы знаете что-либо о молодом человеке, сообщите информацию по номеру 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный по всей России) или по номеру 112.