Полицейские задержали подозреваемых

Полицейские задержали подозреваемыхВ Киржачском районе двое безработных мужчин напали на молодого водителя и подожгли его машину.Инцидент произошел вечером 19 августа. На трассе Киржач - Кольчугино у 20-летнего юноши начал барахлить автомобиль. Он встал на обочину и начал просить о помощи. Его заметили водитель и пассажир иномарки Daewoo. Вместо того, чтобы помочь молодому человеку, злоумышленники забрали у него два мобильных телефона и деньги. После они подожгли автомобиль молодого человека - ВАЗ-2110.Горящую машину заметили проезжающие мимо водители. Они помогли молодому человеку позвонить оперативникам. В результате полицейские задержали подозреваемых - двух ранее судимых безработных жителей Костромской области. В отношении преступной пары возбудили уголовное дело.