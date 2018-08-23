Подходит мать к сыну и говорит:
- Вась,на тебе 10 руб., свози нашу свинью к кабану, надо бы приплода сделать!
Ну, Вася собрался, сел на мотоцикл, свинью в люльку посадил одел ей шлем, и поехал... Едет мимо пролеска и думает: "че я свинью повезу к кабану? Сам ее в лесу отымею, а 10 руб. пропью!" Ну так и сделал.
На следующий день ситуация повторяется. Мать просит отвезти свинью к кабану, чтоб уж наверняка!
Вася опять собрался, свинью посадил рядом с собой в люльку, шлем одел, мимо пролеска проезжает... Короче опять свинью отымел, а деньги пропил.
На третий день мать сыну говорит:
"Вась, я не знаю, куда ты нашу свинью возил, но она уже в мотоцикле сидит и шлем одела!!!"
еще анекдот!