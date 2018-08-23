За взятки инспектор выдавал удостоверения судоводителя

За взятки инспектор выдавал удостоверения судоводителяМуромской городской суд оштрафовал на 800 тысяч рублей бывшего государственного инспектора по маломерным судам, признанного виновным в получении взяток, сообщает прокуратура Владимирской области.Установлено, что 10 марта 2017 года инспектор получил 30 тысяч рублей за выдачу удостоверения судоводителя без проверки навыков управления и теоретических знаний. 25 марта за аналогичные действия злоумышленник получил 25 тысяч рублей. После этого инспектор поручил своему сообщнику внести в личные карточки судоводителей ложные сведения о положительном результате проверки навыков управления судном и теоретических знаний.Помимо штрафа суд на два года запретил мужчине занимать некоторые должности в органах МЧС. Сообщник бывшего инспектора осужден в марте 2018 года, ему назначен штраф в размере 700 тысяч рублей.