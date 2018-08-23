На оказание помощи малообеспеченным владельцам частных домов выделено 40 млн рублей
На оказание помощи малообеспеченным владельцам частных домов выделено 40 млн рублей
Уровень газификации Владимирской области к 2022 году должен составить 86%, а общая протяженность газопровода — превысить 13 тысяч километров. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
По распоряжению губернатора Светланы Орловой на оказание помощи малообеспеченным владельцам частных домов из бюджета впервые выделено 40 млн рублей. Эти средства будут направлены на возмещение затрат на внутридомовое газовое оборудование.
«Главное в программе газификации Владимирской области — ее социальная направленность, — отметила Светлана Орлова
. — Газификация удаленных небольших населенных пунктов, к сожалению, убыточна, но делать это необходимо».
Актуальные вопросы процесса газификации на совещаниях в областной администрации регулярно обсуждаются с представителями Ростехнадзора, компании «Газпром газораспределение Владимир», активистами и старостами деревень.