Кинопоиск сообщил о кончине знаменитостей.
На это обратили внимание интернет-пользователи.
"Кинопоиск" сообщил о кончине знаменитостей.
На это обратили внимание интернет-пользователи.
Заявлено о смерти Джонни Деппа, Анджелины Джоли, Ди
Каприо, Джорджа Клуни, Бенедикта Камбербэтча, Тома
Хиддлстона, Джессики Честейн, Джозефа Гордон-Левитта, Рассела Кроу и других.
На всех
страницах звезд было обозначено место, где они якобы умерли. Это "Японская
империя (Южная Корея)", передает телеканал .
Также в
число "усопших" попал российский режиссер Никита Михалков, сообщает
РЕН ТВ. На казус обратили внимание пользователи социальных сетей. При этом дата "смерти" указана не была. В свою очередь представители сайта "КиноПоиска"
пообещали исправить ошибку.
Примечательно, что ошибка
не затронула страницы реально умерших актеров. В их профилях
по-прежнему значились их настоящая дата смерти и количество прожитых
лет.
Как писали Dni.Ru, в августе скончался актер Анатолий
Узденский. Ему было 66 лет. Он умер в Новосибирске, где проводил свой
отпуск. Артист получил всероссийскую
известность после выхода фильмов "Бандитский Петербург", "Улицы
разбитых фонарей", "Вызов" и "Убойная сила".