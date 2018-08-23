Кинопоиск сообщил о кончине знаменитостей. На это обратили внимание интернет-пользователи.

"Кинопоиск" сообщил о кончине знаменитостей.На это обратили внимание интернет-пользователи.Заявлено о смерти Джонни Деппа, Анджелины Джоли, ДиКаприо, Джорджа Клуни, Бенедикта Камбербэтча, ТомаХиддлстона, Джессики Честейн, Джозефа Гордон-Левитта, Рассела Кроу и других.На всехстраницах звезд было обозначено место, где они якобы умерли. Это "Японскаяимперия (Южная Корея)", передает телеканал .Также вчисло "усопших" попал российский режиссер Никита Михалков, сообщаетРЕН ТВ. На казус обратили внимание пользователи социальных сетей. При этом дата "смерти" указана не была. В свою очередь представители сайта "КиноПоиска"пообещали исправить ошибку.Примечательно, что ошибкане затронула страницы реально умерших актеров. В их профиляхпо-прежнему значились их настоящая дата смерти и количество прожитыхлет.Как писали Dni.Ru, в августе скончался актер АнатолийУзденский. Ему было 66 лет. Он умер в Новосибирске, где проводил свойотпуск. Артист получил всероссийскуюизвестность после выхода фильмов "Бандитский Петербург", "Улицыразбитых фонарей", "Вызов" и "Убойная сила".