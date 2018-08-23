Неочищенные ливневые сточные воды стекали с территории производственной площадки

Неочищенные ливневые сточные воды стекали с территории производственной площадкиВ Собинском районе предприятие ООО «Холдинг-Резерв» загрязняло территорию города, сообщили в региональной природоохранной прокуратуре.Во время проверки совместно с управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Владимирской и Ивановской областям они обнаружили, что неочищенные ливневые сточные воды с территории производственной площадки попадали через гаражи в водоотводную канаву.Теперь руководитель организации должен будет устранить выявленные нарушения.Факт сброса канализационных стоков в Клязьму во время проверки не подтвердился.