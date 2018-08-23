Прокуратура Лос-Анджелеса рассматривает новые обвинения в домогательстве в адрес Кевина Спейси. Об этом сообщило агентство Рейтер. Другие подробности дела не уточняются. Скандал вокруг суперзвезды Голливуда разгорелся минувшей осенью.

Прокуратура Лос-Анджелеса рассматривает новые обвинения в домогательстве в адрес Кевина Спейси. Об этом сообщило агентство Рейтер. Другие подробности дела не уточняются. Скандал вокруг суперзвезды Голливуда разгорелся минувшей осенью.Тогда артиста обвинили в том, что 30 лет назад он домогался несовершеннолетнего актера. Позже Спейси признался в гомосексуальности, еще около тридцати человек обвинили его в непристойном поведении.Актер потерял множество контрактов, в том числе в проекте "Карточный домик". На минувшей неделе новый фильм с участием оскароносного актера собрал в американском прокате всего 126 долларов.