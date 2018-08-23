Cотрудники ОМВД России по району Печатники установили, что в квартире на улице Полбина отчим мальчика в результате конфликта нанес ему удар кухонным ножом...

На юго-востоке столицы возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью 11-летнего мальчика.В медицинское учреждение поступил несовершеннолетний ребенок с ножевым ранением. В ходе проверки информации сотрудники ОМВД России по району Печатники установили, что в квартире на улице Полбина отчим мальчика в результате конфликта нанес ему удар кухонным ножом. Мужчина был задержан, нож изъят.В настоящее время здоровью мальчика ничего не угрожает.По данному факту Отделением дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18