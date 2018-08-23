Сотрудники полиции изъяли у молодого человека сверток с психотропным веществом – метилэфедроном, массой около 100 граммов...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Царицыно задержали жителя Московской области по подозрению в хранении психотропного вещества – метилэфедрона.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции на Бакинской улице задержали 20-летнего молодого человека, у которого при личном досмотре был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. Согласно результатам исследования изъятое является психотропным веществом – метилэфедроном, массой около 100 граммов.Следственным отделом ОМВД России по району Царицыно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО (495) 734-61-22