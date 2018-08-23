В Женеве началась встреча секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева с советником по нацбезопасности президента США Джоном Болтоном.

В Женеве началась встреча секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева с советником по нацбезопасности президента США Джоном Болтоном, передает РИА Новости.Встреча проходит в постпредстве США при женевском отделении ООН в закрытом формате​​​. В переговорах также принимает участие замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Как ожидается, основными темами переговоров станут двусторонние отношения, также стороны обменяются мнениями относительно международных проблем.Ранее Рябков заявил, российская сторона планирует обсудить с американской делегацией несостоятельность санкционной политики Вашингтона в отношении РФ.Дипломат подчеркнул при этом, что Россия не намерена дискутировать относительно американских условий по снятию санкций, так как ограничения продолжатся, невзирая ни на какие действия Москвы.Встреча Болтона и Патрушева проходит в продолжение переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшихся в Хельсинки.