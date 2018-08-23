Ведущая Доброго утра Марина Ким скрывает отца своих двух
дочерей. Звезда признается, что боится спугнуть счастье.
Ведущая "Доброго утра" Марина Ким скрывает отца своих двух
дочерей. Звезда признается, что боится спугнуть счастье.
Марина с большой неохотой делится подробностями своей личной
жизни. И если о дочерях она хоть как-то готова говорить, то тема избранника –
это табу. Звезда объясняет это тем, что раньше всем рассказывала о любимом и поплатилась за это: с ней начали
происходить "ужасные события". Ким боится повторения ситуации.
"Когда у меня все складывалось замечательно, я рассказала
журналистам о личном, и вскоре после этого стали случаться не просто
неприятные, а ужасные события, которые мне в страшном сне не могли присниться.
Я огребла по полной программе!" – пояснила звезда. Телеведущая понимает, что
возможно это было просто совпадение, но проверять она очень боится. Она взяла
себе за правило – "счастье любит тишину". "Могу лишь сказать, что официально я
не замужем", – призналась Марина.
Ведущая "Доброго утра" не стала жертвовать работой ради
семьи и детей. Спустя три месяца после вторых родов Ким вернулась в кадр. Она понимает,
что девочки скучают и нуждаются в ней. Однако Марина не может
оставить любимое дело – за малышками приглядывает няня.
"Обе дочки ходят в садик: четырехлетняя Бриана возвращается
в шесть-семь вечера, а двухлетнюю Дарину няня забирает в середине дня, она спит
дома, а потом они идут за старшей. При таком раскладе в будни я детей вижу
только по вечерам. Но не переживаю из-за этого: я хочу, чтобы они были чем-то
заняты, а не сидели без дела", – рассуждает телеведущая.
Недостаток внимания в будни звезда пытается компенсировать в выходные. Марина с дочками ходит на завтрак в кафе, устраивает для крох шопинг, а затем они вместе веселятся в парке развлечений.
Ким признается, что в поведении дочерей есть проблемы.
Особенно огорчает маму старшая Бриана. Наследница очень ревнует к младшей
сестре, поэтому девочки постоянно дерутся. Достается от первенца телеведущей не
только Дарине – в детском саду
Бриана
"бьет и кусает вообще всех детей, до которых может дотянуться". Из-за этого
Марина старается в детском учреждении лишний раз
не появляться. Об этом
сообщает Tele.ru.