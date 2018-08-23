Ведущая Доброго утра Марина Ким скрывает отца своих двух дочерей. Звезда признается, что боится спугнуть счастье.

Ведущая "Доброго утра" Марина Ким скрывает отца своих двухдочерей. Звезда признается, что боится спугнуть счастье.Марина с большой неохотой делится подробностями своей личнойжизни. И если о дочерях она хоть как-то готова говорить, то тема избранника –это табу. Звезда объясняет это тем, что раньше всем рассказывала о любимом и поплатилась за это: с ней началипроисходить "ужасные события". Ким боится повторения ситуации."Когда у меня все складывалось замечательно, я рассказалажурналистам о личном, и вскоре после этого стали случаться не простонеприятные, а ужасные события, которые мне в страшном сне не могли присниться.Я огребла по полной программе!" – пояснила звезда. Телеведущая понимает, чтовозможно это было просто совпадение, но проверять она очень боится. Она взяласебе за правило – "счастье любит тишину". "Могу лишь сказать, что официально яне замужем", – призналась Марина.Ведущая "Доброго утра" не стала жертвовать работой радисемьи и детей. Спустя три месяца после вторых родов Ким вернулась в кадр. Она понимает,что девочки скучают и нуждаются в ней. Однако Марина не можетоставить любимое дело – за малышками приглядывает няня."Обе дочки ходят в садик: четырехлетняя Бриана возвращаетсяв шесть-семь вечера, а двухлетнюю Дарину няня забирает в середине дня, она спитдома, а потом они идут за старшей. При таком раскладе в будни я детей вижутолько по вечерам. Но не переживаю из-за этого: я хочу, чтобы они были чем-тозаняты, а не сидели без дела", – рассуждает телеведущая.Недостаток внимания в будни звезда пытается компенсировать в выходные. Марина с дочками ходит на завтрак в кафе, устраивает для крох шопинг, а затем они вместе веселятся в парке развлечений.Ким признается, что в поведении дочерей есть проблемы.Особенно огорчает маму старшая Бриана. Наследница очень ревнует к младшейсестре, поэтому девочки постоянно дерутся. Достается от первенца телеведущей нетолько Дарине – в детском садуБриана"бьет и кусает вообще всех детей, до которых может дотянуться". Из-за этогоМарина старается в детском учреждении лишний разне появляться. Об этомсообщает Tele.ru.