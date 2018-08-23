Власти Венесуэлы обнародовали список продуктов, на которые теперь установлены фиксированные цены. В перечень попали 25 наименований. Среди них – консервы, мясо, курица, рыба, яйца, масло, кофе и зерно.

Власти Венесуэлы обнародовали список продуктов, на которые теперь установлены фиксированные цены. В перечень попали 25 наименований. Среди них – консервы, мясо, курица, рыба, яйца, масло, кофе и зерно.Вице-президент страны заявил, что заключил соглашение с представителями тридцати трех отраслей агропромышленного комплекса. Все они обязались удерживать согласованные цены, а также бороться с контрабандой венесуэльской продукции в другие государства.На подобные перемены Каракас пошел ради спасения экономики страны, передает телеканал "Россия 24". На этой неделе Венесуэла объявила о деноминации, в обороте появилась новая валюта – суверенный боливар, привязанный к национальной криптовалюте "петро". Старые деньги обесценились из-за гиперинфляции. По прогнозам экспертов, к концу года инфляция в Венесуэле может достичь рекордных сорока четырех миллионов процентов.