Русскоязычные блогеры рассекретили новый телефон от Google Pixel 3 XL. Фотографии смартфона появились в рунете задолго до его презентации. Как так получилось расскажет программа Вести.net.

Русскоязычные блогеры рассекретили новый телефон Google Pixel 3 XL. Анонс флагмана Google намечен только на начало октября, но уже весь август в сети появляется все больше утечек о нем, включая фотографию устройства.Первым их опубликовал обозреватель гаджетов Иван Лучков. Затем аналогичные снимки появились у Валентина Петухова, более известного как Wylsacom, основателя Mobile-Review Эльдара Муртазина и Максима Хорошего. Последний даже выложил в Instagram примеры фотографий, сделанных на новый телефон Google.Отдельного рассказа заслуживает то, как блогеры получили телефоны. Кто-то утверждает, что нашел еще не анонсированный аппарат, другие утверждают, что получили анонимные посылки, также есть почти детективная история про то, как Google якобы потерял небольшую партию своего нового смартфона, но скорей всего речь идет о прототипах аппаратах для девелоперов, которым нужен ранний доступ к железу.А теперь к другим новостям. Android-телефоны отсылают в Google в 10 раз больше информации, чем iPhone в Apple. К такому выводу пришел исследователь из Университета Вандербильта Дуглас Шмидт. Подробности – в программе 33Live.Runet.