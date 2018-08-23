Память покойной супруги и матери Аллы Балтер почтили в семье
Виторганов. Послание к рано ушедшей из жизни актрисе довело до слез подписчиков
артистов в соцсетях.
Память покойной супруги и матери Аллы Балтер почтили в семье
Виторганов. Послание к рано ушедшей из жизни актрисе довело до слез подписчиков
артистов в соцсетях.
Фотография из семейного архива с трогательной подписью
растрогала поклонников известного актера Эммануила Виторгана. Артист обратился
к своей рано ушедшей из жизни супруге.
"Сегодня День рождения потрясающей Женщины, прекрасной
мамы, талантливой актрисы Аллы Балтер… Благодарю тебя…", – написал на
своей странице в Instagram
актер.
Своими чувствами поделился и сын Эммануила Гедеоновича,
Максим. Актер признался, что даже сейчас нет-нет да и возникнет у него детское
желание: "Хочу к маме!..".
"И нет ее – следующие секунды затолкали в спину…
Знаешь, мама, у меня совсем не получается верить в жизнь после, совсем… Но ты
же всегда могла что-то придумать и все объяснить. Ну, пожалуйста, мама!..",
– обратился Максим Виторган к покойной матери.
Алла Балтер ушла из жизни 18 лет назад. Позже Эммануил
Виторган снова женился, его избранница на 23 года моложе супруга. В феврале
2018 года пара объявила о прибавлении в семействе. У 56-летней Ирины Михайловны
и 78-летнего Эммануила Гедеоновича родилась дочь Этель.
Так у Максима Виторгана появилась сестра. Она на полтора
года младше собственного сына актера и телеведущей Ксении Собчак, Платона, напоминает Teleprogramma.pro.
Недавно Эммануил Виторган поделился со своими подписчиками в Instagram очередным видео с отдыха в Юрмале. 78-летний актер прогулялся по пляжу в одних плавках, толкая перед собой коляску с дочерью Этель. Наряд артиста позволил поклонникам оценить его фигуру. Большинство из них отметили, что тело у Виторгана "как у молодого", и назвали его "очень красивым папой".