Память покойной супруги и матери Аллы Балтер почтили в семье Виторганов. Послание к рано ушедшей из жизни актрисе довело до слез подписчиков артистов в соцсетях.

Память покойной супруги и матери Аллы Балтер почтили в семьеВиторганов. Послание к рано ушедшей из жизни актрисе довело до слез подписчиковартистов в соцсетях.Фотография из семейного архива с трогательной подписьюрастрогала поклонников известного актера Эммануила Виторгана. Артист обратилсяк своей рано ушедшей из жизни супруге."Сегодня День рождения потрясающей Женщины, прекрасноймамы, талантливой актрисы Аллы Балтер… Благодарю тебя…", – написал насвоей странице в Instagramактер.Своими чувствами поделился и сын Эммануила Гедеоновича,Максим. Актер признался, что даже сейчас нет-нет да и возникнет у него детскоежелание: "Хочу к маме!.."."И нет ее – следующие секунды затолкали в спину…Знаешь, мама, у меня совсем не получается верить в жизнь после, совсем… Но тыже всегда могла что-то придумать и все объяснить. Ну, пожалуйста, мама!..",– обратился Максим Виторган к покойной матери.Алла Балтер ушла из жизни 18 лет назад. Позже ЭммануилВиторган снова женился, его избранница на 23 года моложе супруга. В феврале2018 года пара объявила о прибавлении в семействе. У 56-летней Ирины Михайловныи 78-летнего Эммануила Гедеоновича родилась дочь Этель.Так у Максима Виторгана появилась сестра. Она на полторагода младше собственного сына актера и телеведущей Ксении Собчак, Платона, напоминает Teleprogramma.pro.Недавно Эммануил Виторган поделился со своими подписчиками в Instagram очередным видео с отдыха в Юрмале. 78-летний актер прогулялся по пляжу в одних плавках, толкая перед собой коляску с дочерью Этель. Наряд артиста позволил поклонникам оценить его фигуру. Большинство из них отметили, что тело у Виторгана "как у молодого", и назвали его "очень красивым папой".