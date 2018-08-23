Дорожный рабочий скончался в больнице от травм

Дорожный рабочий скончался в больнице от травмВодитель полицейского грузовика, перевозившего задержанных, насмерть сбил дорожного рабочего на улице Почаевский овраг во Владимире, сообщает следственное управление СК России по Владимирской области.По версии следствия, 9 июля сотрудник ИВС УМВД, управляя грузовым автомобилем, при обгоне сбил дорожного рабочего, который укладывал асфальт на проезжей части. При этом, по данным СК, грузовик двигался с превышением скорости.55-летнего рабочего доставили в больницу скорой медицинской помощи. Мужчина скончался от травм через непродолжительное время. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).В то же время государственная инспекция по труду Владимирской области оценивает обеспечение правил безопасности и охраны труда, а также правильность организации проведения дорожных работ должностными лицами ООО «Мехколонна», где работал мужчина.