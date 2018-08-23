Адресный перечень приоритетных работ подготовили специалисты МУП «Владимирводоканал»

Адресный перечень приоритетных работ подготовили специалисты МУП «Владимирводоканал»Комитет горсовета по жизнеобеспечению города поддержал предложения администрации Владимира по развитию системы ливневой канализации, сообщает пресс-служба муниципалитета.Вице-мэр Сергей Литвинкин по поручению главы администрации города Андрея Шохина внес предложения по развитию ливневки. Адресный перечень приоритетных работ подготовили специалисты МУП «Владимирводоканал».В перечне первоочередных объектов: капитальный ремонт участка коллектора в районе дома на проспекте Строителей, 13; устройство водоотводного лотка на улице Герцена в районе школы №14; прокладку трубопровода для отвода воды от дома на улице Воровского, 14; ремонт двух водоотводных лотков в районе дома№15 на улице Мира и другие адреса. Также Андрей Шохин согласовал предложение об увеличении диаметра сетей ливневой канализации на Гороховой улице.На проведение работ потребуется 16, 5 млн рублей. Из городского бюджета на эти цели планируется направить 5 млн рублей, остальные деньги из собственных средств выделит МУП «Владимирводоканал».Депутаты поддержали эти предложения единогласно.