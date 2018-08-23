Движение транспорта будет ограничено 25 августа

Движение транспорта будет ограничено 25 августаДвижение транспорта будет ограничено в центре Владимира 25 августа с 9:00 до 23:30 в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню города, сообщает пресс-служба городской администрации.Движение всех видов транспорта будет ограничено на улицах Большой Московской, Дворянской и Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная гора до площади Фрунзе.Объехать зону проведения мероприятий можно будет по Лыбедской магистрали, Октябрьскому проспекту, Дзержинского, улицам Студеная гора, Княгининской, Никитской, 2-й Никольской, Гагарина, Луначарского, Усти-на-Лабе.Ранее сообщалось, что во Владимире в 2018 году рассчитана на три дня. Основные торжества состоятся 25 августа на Соборной и Театральной площадях. Праздничный салют прогремит в 22:00.