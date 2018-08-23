Суд приговорил женщину к штрафу в размере 30 тысяч рублей

Суд приговорил женщину к штрафу в размере 30 тысяч рублейСуд признал директора школы Меленковского района виновной в хищении бюджетных средств, сообщает следственное управление СК России по Владимирской области.Установлено, что в январе 2017 года директор образовательного учреждения приняла на работу своего супруга. Мужчина исполнял обязанности рабочего по обслуживанию зданий до конца года, а затем уволился.Суд установил, что с января по апрель 2018 года директор продолжала оформлять на своего мужа документы и выписывать денежное вознаграждение. Таким образом она незаконно получала деньги до момента пресечения противоправных действий.После того как преступление было раскрыто, директор сначала заявила, что это деньги предназначались для нужд школы. Но впоследствии женщина призналась, что тратила их, погашая банковский кредит.Директор в ходе следствия возместила ущерб, дело рассмотрено в особом порядке. Суд приговорил ее к штрафу в размере 30 тысяч рублей.