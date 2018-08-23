Отечественные лазерные аппараты в скором времени появятся в ведущих медицинских учреждениях региона
Отечественные лазерные аппараты в скором времени появятся в ведущих медицинских учреждениях региона
Лазерная хирургия активно развивается во Владимирской области, после таких операций пациенты легче и быстрее восстанавливаются, сообщает пресс-служба областной администрации.
Преимущества лазера в более точной режущей способности. Такие технологии активно применяются при лечении урологических заболеваний. 22 августа участники научно-практического семинара «Лазерные технологии в урологии» обсудили, как лучше внедрять эту инновацию в медицину.
Сообщается, что отечественные лазерные аппараты в скором времени появятся в ведущих медицинских учреждениях Владимирской области. В первую очередь ими будет оснащена областная клиническая больница. Губернатор Светлана Орлова
поставила задачу технического переоснащения перед департаментом здравоохранения региона.