Подросток добровольно выдал похищенное оружие полицейским

Подросток добровольно выдал похищенное оружие полицейскимЮноша ради интереса украл арбалет стоимостью 100 тысяч рублей из строящегося дома в Меленовском районе Владимирской области, сообщает региональное управление МВД.17 августа в полицию с заявлением о краже обратился 37-летний москвич. Мужчина сообщил, что из его строящегося дома неизвестные похитили дорогостоящий арбалет. Полицейские установили, что к краже причастен подросток, который живет в этой же деревне.Юноша признался в совершении преступления и добровольно выдал похищенное оружие полицейским, сообщив, что украл его ради интереса.Выяснилось, что подросток накануне помогал своей соседке. На участке женщины строился дом ее родственника, проживающего в Москве. Заглянув в этот дом, юноша увидел полиэтиленовый мешок с арбалетом внутри. Вечером он вернулся и похитил оружие.