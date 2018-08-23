Воронежский экстрим ко Дню российского флага. Местный сорвиголова Богдан Корженевский забрался на башенный кран высотой около ста метров и, развернув над собой семиметровый российский триколор, прыгнул.

Воронежский экстрим ко Дню российского флага. Местный сорвиголова Богдан Корженевский забрался на башенный кран высотой около ста метров и, развернув над собой семиметровый российский триколор, прыгнул.Получилось и красиво, и зрелищно, сообщает телеканал "Россия 24". А главное, бейсджампер сумел безопасно и аккуратно спуститься на землю.Это не просто развлечение, а приуроченная ко Дню государственного флага патриотическая акция. Видео прыжка на тросе в Воронеже на улице Шишкова прислали на сайт "Мобильного репортера".Богдан Корженевский не первый раз совершает трюки на грани экстрима. В мае 2017 года он уже прыгал с башенного крана на стройке с георгиевской лентой. Прыжок был приурочен ко Дню Победы. В июне 2018 года экстремал выполнил акробатический номер на закреплённом на башенном кране в Москве кольце, а в августе в российской столице спортсмен выполнил акробатический номер на башенном кране при помощи полотен.