Она работает на заводе автокомпонентов

Она работает на заводе автокомпонентовВосьмым кандидатом на пост главы администрации Костромы стал Алексей Громов: он подал все необходимые документы для регистрации.Громову 53 года. Сейчас он работает специалистом по охране труда на заводе автокомпонентов. Как сообщают в пресс-службе городской думы, в случае победы на выборах он направит силы на раскрытие инвестиционной привлекательноси города и будет работать над пополнением доходов казны.Алексей Громов подал документы после Натальи Цветковой.