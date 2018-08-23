Многие ивановцы с удовольствием используют этот неприхотливый вид транспорта. Только вот беда: в городе совсем нет велосипедных дорожек. Построили маловато Городские власти знают и о ..

Многие ивановцы с удовольствием используют этот неприхотливый вид транспорта. Только вот беда: в городе совсем нет велосипедных дорожек.Построили маловатоГородские власти знают и о желании ивановцев, и о том, что дорожек совсем мало. Проблему даже начали решать. Так, этим летом, буквально на днях, в облцентре завершили строить первую дорожку, специально предназначенную для движения двухколёсного транспорта.Велодорожку проложили вдоль улицы Ермака и соединили ею проспект Ленина с площадью перед парком имени Степанова. В прошлом году обустроили её первый этап длиной 660 м, в этом году - завершающий участок от улицы Тимирязева протяженностью 420 м. Итого чуть более 1 км. Маловато за 2 года.«У нас были нарекания к работе подрядчика. Часть замечаний он уже устранил. Мы обратили внимание на лужи, которые появились на новой дорожке поле дождей. Эти места заново заасфальтировали», - уточнил замглавы администрации города Виктор Казанцев. Остальные недостатки подрядчик обещал исправить в ближайшие дни.Нужна сетьПо словам Виктора Казанцева, в этом году в Иванове обустроят ещё 3 участка дорожной сети, предназначенные для движения велосипедистов - на улице Ермака, на набережной Уводи и в районе площади Ленина.«Администрация города рассматривает возможность построить в ближайшие годы целостную общегородскую сеть взаимосвязанных веломаршрутов. Когда мы готовим проекты благоустройства общегородских территорий, мы прорабатываем возможность их интеграции в единую велотранспортную инфраструктуру города», - пояснил заместитель ивановского мэра.КстатиПо правилам дорожного движения, на участках дорог, где установлен дорожный знак «Велосипедная дорожка» (знак 4.4.1), движение разрешено только на велосипедах и мопедах. Пешеходы могут заходить на велосипедную дорожку только в том случае, если отсутствует тротуар или пешеходная дорожка. За нарушение требований знака «Велосипедная дорожка» законом предусмотрены штрафы: от 500 до 1000 рублей - для пешеходов (в зависимости от того, создаст он помехи движению велосипедистов или нет); 2000 рублей - для водителей транспортных средств (мотоциклов, автомобилей, автобусов).СправкаГород Владимир территориально - «волнистый», здесь очень мало ровных участков, что для велосипедистов, конечно, проблема. Но главное не в этом. Во Владимире почти нет велосипедных дорожек. Основная масса людей на велосипедах передвигается по шоссейным дорогам, где идёт транспорт.Велопарковки, правда, в городе есть. Но они «дикие», нет видеонаблюдения, нет охраны. Нет мастерских, где можно быстро исправить мелкую поломку. Хотя велосипедистов в городе всё больше. Это даже раздражает других участников движения - автомобилистов, пешеходов. Плюс все больше становится самокатов, в том числе электрических, гироскутеров, появились во Владимире даже люди на «моноколесе» - вид гироскутера, больше похожий на цирковой аттракцион, но при этом набирающий популярность.«В Центральном парке Владимира после его реконструкции появились безопасные велосипедные дорожки с вечерней подсветкой, встроенной прямо в асфальт, - рассказал официальный представитель мэрии Владимира Александр Карпилович. - Прокатиться вечером с подсветкой, поверьте, романтично. Протяжённость дорожек не так велика, как хотелось бы, но кататься вполне можно».Во время строительства Лыбедской магистрали обсуждалось и сооружение дорожек для велосипедистов, но пока их нет.«Сейчас эта тема не снята с повестки дня, мы разрабатываем варианты устройства велосипедных дорожек на участке от Ерофеевского спуска до площади Фрунзе, - рассказал Александр Карпилович. - Но поскольку в самом проекте Лыбедской магистрали велодорожек заложено не было, нам предстоит их спроектировать. А вот когда это произойдёт - не могу сказать. Надо понимать, что в городе можно сделать велодорожки только за счёт уменьшения ширины тротуаров или проезжей части, то есть в ущерб другим горожанам».Дорожки должны быть удобными, проект должен быть профессиональным, а значит, на него нужны деньги. Пока мы это отложили.КомментарийДепутат Ивановской городской думы Анатолий Омехин:«Когда принимали первый «этап» велодорожки, замечаний к строителям было больше. Подрядчики уже понимают наши требования и стараются не допускать «промахов».Очень здорово то, что горожане пользуются этой дорожкой. Но очень часто и пешеходы ходят по ней, иногда даже мамы с колясками: а это очень опасно. Не забывайте, что велодорожка - это элемент проезжей части».