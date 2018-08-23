Губернатор региона поручил составить полный список жителей
Губернатор региона поручил составить полный список жителей
Все обманутые дольщики Костромы должны обратиться в администрацию города.
Губернатор Сергей Ситников поручил местных властям составить полный список жителей, пострадавших от действий подрядчиков, и оказать им посильную помощь.
Чиновники просят всех дольщиков принести документы в отдел контроля и рассмотрения обращений граждан на Советской, 3. Он работает с 10 до 18 часов по будням.
Также документы можно отправить по электронной почте - okro@gradkostroma.ru. Телефон для справок: 31-37-85.