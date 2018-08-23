На
шоу Привет, Андрей! произошел громкий скандал. Виновницей стала известная певица.
На
шоу "Привет, Андрей!" произошел громкий скандал. Виновницей стала известная певица.
Телеведущий
планировал снять программу, посвященную Королевой. Однако в последний момент
шоу пришлось отменить.
"Привет,
Андрей!" предполагает не только беседы с главной героиней, но и выступления.
Наташе предложили петь песни исключительно Игоря Николаева, но она заявила, что
хочет исполнять только новые хиты", – цитирует собственные источники Капризной артистке отказали.
Поняв, что
на уступки ей идти не хотят, Королева приходить на программу вовсе отказалась. В
результате все приглашенные гости остались дома. Среди них юморист Владимир
Винокур, певец Стас Михайлов, журналист Отар
Кушанашвили и Игорь Николаев.
В свою очередь сама певица
уверяет, что телевизионный бенефис пришлось отменить по другой причине. По
ее словам, программа не состоялась, потому что произошла загвоздка с гостями.
"Все мои
друзья сейчас на отдыхе. Было понятно, что собрать их будет крайне сложно.
Редакторы программы сказали: если наберем гостей, будем снимать, если нет, то
перенесем на осень. Только по этой причине съемка не состоялась", – объяснила
Наташа. Знаменитость заверила, что не отказывалась петь произведения Николаева.
Королева также рассказала, что находится с музыкантом в прекрасных отношениях.