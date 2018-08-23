На шоу Привет, Андрей! произошел громкий скандал. Виновницей стала известная певица.

Нашоу "Привет, Андрей!" произошел громкий скандал. Виновницей стала известная певица.Телеведущийпланировал снять программу, посвященную Королевой. Однако в последний моментшоу пришлось отменить."Привет,Андрей!" предполагает не только беседы с главной героиней, но и выступления.Наташе предложили петь песни исключительно Игоря Николаева, но она заявила, чтохочет исполнять только новые хиты", – цитирует собственные источники Капризной артистке отказали.Поняв, чтона уступки ей идти не хотят, Королева приходить на программу вовсе отказалась. Врезультате все приглашенные гости остались дома. Среди них юморист ВладимирВинокур, певец Стас Михайлов, журналист ОтарКушанашвили и Игорь Николаев.В свою очередь сама певицауверяет, что телевизионный бенефис пришлось отменить по другой причине. Поее словам, программа не состоялась, потому что произошла загвоздка с гостями."Все моидрузья сейчас на отдыхе. Было понятно, что собрать их будет крайне сложно.Редакторы программы сказали: если наберем гостей, будем снимать, если нет, топеренесем на осень. Только по этой причине съемка не состоялась", – объяснилаНаташа. Знаменитость заверила, что не отказывалась петь произведения Николаева.Королева также рассказала, что находится с музыкантом в прекрасных отношениях.