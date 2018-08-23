На предприятии запустили инвестиционные проекты на 500 млн руб.

На предприятии запустили инвестиционные проекты на 500 млн руб.Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев во время своего визита во Владимирскую область побывал вместе с Губернатором области Светланой Орловой на Владимирском хлебокомбинате.Других таких нетУправляющий АО «Владимирский хлебокомбинат» Алексей Лялин рассказал о планах дальнейшего развития предприятия и группы компаний, которые он объединяет. Это, прежде всего, реализация крупных инвестиционных проектов, общая стоимость которых превышает 500 млн. рублей.Так, планируют запустить цех мучных изделий с двумя, не имеющими аналогов в Европе, автоматизированными технологическими линиями бараночных и сушечных изделий мощностью 35 тонн в сутки; цех производства хлебо-булочных изделий по технологии рустикальных и безстрессовых способов производства, с применением технологии этапного, низкотемпературного тестоведения мощностью 15 тонн в сутки; цех производства изделий по технологии глубокой заморозки; обновлённый элеваторно-мельничный комплекс с мощностью до 2100 тонн муки в месяц.Прямиком на рынок... международныйРеализуют и проект по производству плодовых, ягодных и сытных начинок, с перспективой построить завод по производству замороженных ягод и плодовых культур, применяемых для изготовления начинок для мелкоштучных булочных изделий. Большую часть этих проектов осуществят уже до конца этого года, что, без сомнения, укрепит лидирующие позиции Владимирского хлебокомбината на рынке отечественной хлебобулочной продукции и повысит возможности более активного и эффективного выхода на международные рынки.Дмитрий Патрушев высоко оценил увиденное на предприятии, и заверил, что Минсельхоз будет поддерживать отечественные предприятия агропромышленного комплексах во всех актуальных вопросах, связанных с их деятельностью и развитием.Комментируя итоги своего визита во Владимирскую область, Министр сельского хозяйства сказал:- Впечатление осталось крайне позитивное. Видно, что Светлана Юрьевна активно занимается развитием сельскохозяйственной экономики. И то, что производят на территории Владимирской области сейчас, может спокойно конкурировать с лучшими аналогами.