Молодая жена Ивана Краско готовится к разводу. В настоящее время Наталья путешествует по Европе, радуясь жизни.

Молодая жена ИванаКраско готовится к разводу. В настоящее время Наталья путешествует поЕвропе, радуясь жизни.Сейчас наслаждается видамисолнечной Испании. Об этом она сообщила своим фолловерам в микроблоге."ПляжCala en Porter находится в 11 километрах от города Alaior и в непосредственнойблизости от населенного пункта с таким же названием, что и пляж. На западе отпляжа Cala en Porter на высоте 68 метров над уровнем моря, находится древниепостройки Talaia de ses Penyes", – оставила "путевую заметку" Наталья Шевель (девичьяфамилия, официальная – Краско – прим. ред.). Пользователи соцсети порадовалисьза девушку."Натуся! Жизнь продолжается! Негрусти! Все у тебя будет хорошо!" – поддерживают Наталью в комментариях. "Да, ясчастлива", – ответили жена 87-летнего Ивана Краско."Будут еще в твоей жизнидостойный мужчина и дети", – приободрили ее поклонники. "Очень надеюсь", –призналась Наталья.Как писали Dni.Ru, ранее актер рассказал, что его 27-летняя супруга с ним больше неживет. Несколько месяцев назад девушка уехала в путешествие по миру и изредказвонит справиться о здоровье. Они уже давно общаются только как друзья.Иван Краско отметил, чтовопрос с расставанием с Натальей назрел уже давно, ведь у их семьи нет будущего.Шевель не хочет заводить с ним детей.