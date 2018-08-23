Молодая жена Ивана
Краско готовится к разводу. В настоящее время Наталья путешествует по
Европе, радуясь жизни.
Молодая жена Ивана
Краско готовится к разводу. В настоящее время Наталья путешествует по
Европе, радуясь жизни.
Сейчас наслаждается видами
солнечной Испании. Об этом она сообщила своим фолловерам в микроблоге.
"Пляж
Cala en Porter находится в 11 километрах от города Alaior и в непосредственной
близости от населенного пункта с таким же названием, что и пляж. На западе от
пляжа Cala en Porter на высоте 68 метров над уровнем моря, находится древние
постройки Talaia de ses Penyes", – оставила "путевую заметку" Наталья Шевель (девичья
фамилия, официальная – Краско – прим. ред.). Пользователи соцсети порадовались
за девушку.
"Натуся! Жизнь продолжается! Не
грусти! Все у тебя будет хорошо!" – поддерживают Наталью в комментариях. "Да, я
счастлива", – ответили жена 87-летнего Ивана Краско.
"Будут еще в твоей жизни
достойный мужчина и дети", – приободрили ее поклонники. "Очень надеюсь", –
призналась Наталья.
Как писали Dni.Ru, ранее актер рассказал, что его 27-летняя супруга с ним больше не
живет. Несколько месяцев назад девушка уехала в путешествие по миру и изредка
звонит справиться о здоровье. Они уже давно общаются только как друзья.
Иван Краско отметил, что
вопрос с расставанием с Натальей назрел уже давно, ведь у их семьи нет будущего.
Шевель не хочет заводить с ним детей.